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12.02.2020 - 18:33 | | DHA

Marmara'da yakalandı! Tam 150 kilo!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını tezgahında sergiliyor.

Marmara'da yakalandı! Tam 150 kilo!

Şarköy'den Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yakalanan yaklaşık 3.50 metre uzunluğunda olan 150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığını Sami Küçük, Lüleburgaz'da sergilemeye başladı.  

Marmarada yakalandı Tam 150 kilo



45 yıldır balıkçılık yapan Küçük'ün sergilediği balık vatandaşların ilgisini çekerken, bol bol fotoğrafları çekildi. Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı. 150 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.

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