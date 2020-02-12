Marmara'da yakalandı! Tam 150 kilo!

Şarköy'den Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına yakalanan yaklaşık 3.50 metre uzunluğunda olan 150 kiloluk camgöz cinsi köpek balığını Sami Küçük, Lüleburgaz'da sergilemeye başladı.









45 yıldır balıkçılık yapan Küçük'ün sergilediği balık vatandaşların ilgisini çekerken, bol bol fotoğrafları çekildi. Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı. 150 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.