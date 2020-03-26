MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Marmaray istasyonuna kuruldu! Tek tek takip ediliyor
ABONE OL
26.03.2020 - 18:36 | | DHA

Marmaray istasyonuna kuruldu! Tek tek takip ediliyor

Corona virüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor. 

Marmaray istasyonuna kuruldu Tek tek takip ediliyor

Vatandaşlar ise girişlere yerleştirilen termal kameralardan oldukça memnun. Marmaray'ı kullanan bir vatandaş yapılan yeni uygulama ile ilgili, Ben ilk gelirken Marmaray'a binmiştim. Fark ettim kamerayı gördüm. Dedim bir şey için burada herhalde kamera. Ama güzel bir uygulama memnun oldum şahsen. Toplu taşımayı kullanırken bir gerginlik oluyor insanlarda. Hem çok yakın mesafede yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda ateşi ölçebilen bir sisteme geçildiyse çok memnun oldum." dedi.

 

Corona virüs uyarısı: Aynı şeylerin yaşanacağından korkuyorum1918’de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan 105 yaşındaki Jose Ameal Pena, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tavsiyelerde bulundu. Pena, geçmişten ders çıkarılması gerektiğini ve tüm insanlığın bu salgına birlikte karşı koyması gerektiğini vurguladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Uluslararası hukuka aykırı

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklama

Üniversitelerin tatil süresi uzatıldı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK başkanı Yekta Saraç'tan resmi açıklama

Sıradaki Haber