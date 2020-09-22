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22.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Marmaray istasyonunda tacize dava

İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda arkadaşıyla yürüyen 22 yaşındaki öğrenci B.Ö. arkasından yürüyen bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı.

Marmaray istasyonunda tacize dava

Genç kızı istasyon boyunca takip eden şüpheli, genç kızı iki kez taciz etti. Güvenlik görevlilerine haber verilmesi üzerine kamera kayıtları incelendi ve şüpheli tekstil mühendisi Rüştü Abdullah Ertekin (43) polise teslim edildi. Ertekin hakkında savcılık, “cinsel saldırı” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianamede, kamera görüntülerinde şüphelinin genç kızların arkasından yürüdüğü, sık sık şikayetçi B.Ö’ye baktığı, arkadan yaklaştığı ve B.Ö’nün sağ kalça kısmına el uzattığı ve genç kızı iki kez taciz ederek cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

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