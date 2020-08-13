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13.08.2020 - 04:18 | | DHA

Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'ın Simi Adası'na yasa dışı yollara geçmeye iki lastik botun arızalanması sonucu toplam 23 göçmen devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Simi Adası'na yakın Türk karasularında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yapması nedeniyle sürüklendiği bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı devriye gezen hücum bot, Çiftlik Mahallesi açıklarına bölgeye sevk edildi. Lastik botta bulunan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan, başka bir lastik botun daha motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği bilgisine alan ekipler, harekete geçerek 9 göçmeni daha kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu toplam 23 göçmen kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 23 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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