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28.09.2020 - 22:14 | | DHA

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 87 kaçak göçmen kurtarıldı.

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen 4 farklı kaçak göçmen olayına, 24 saat içinde müdahale ederek, 87 kişiyi kurtardı. İlk olay; saat 00.35 sıralarında Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi açıklarında yaşandı. Lastik botta sürüklenen 17 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İkinci olayda ise; Yunanistan'ın Rodos Adası sınırı Bozburun Mahallesi açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.35 sıralarında lastik bot içindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.

Marmariste 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Sabah saat 07.30 sıralarında yaşanan olayda ise; Yunan unsurlarınca motoru bozulan 11 metrelik fiber bir tekneye müdahale edildi. Fiber teknede bulunan 16 kaçak göçmen kurtarıldı.

Son olarak da; saat 08.10 sıralarında bir ihbarı değerlendiren Türk Sahil Güvenlik ekipleri, motoru yine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bozulmuş lastik bota ulaştı. Denizde sürüklenen lastik botta 26 kaçak göçmen kurtarıldı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Suriyeli kaçak göçmenler hücum botla Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına getirildi. Burada doktor kontrolünden geçen ve yiyecek, içecek verilen kaçak göçmenler araçlarla Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaçak göçmenlerin iddialarına göre, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca cep telefonları alındığı, lastik botları delindiği ve tekne motorlarının bozulduğu öne sürüldü.

    Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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