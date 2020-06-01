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01.06.2020 - 15:04 | | DHA

Marmaris'te yağmur ve rüzgar, deniz keyfine engel oldu

Son dakika haberi I Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sahil yürüyüş yolu ve plaj, normalleşme sürecinin ilk gününde yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle boş kaldı.

Marmaris'te yağmur ve rüzgar, deniz keyfine engel oldu

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla corona virüs tedbiri için 3 Nisan'da ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallede plajlar ile sahil yürüyüş yolları, halkın girişine kapatıldı. Normalleşme kapsamında, bugün itibarıyla plaj ve sahil yürüyüş yollarının açılmasını sabırsızlıkla bekleyen Marmarisliler, şiddetli rüzgar ve yağmur engeliyle karşılaştı. Sabah başlayan şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlar, sahil yollarına akın ederek bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı. Deniz manzarasını izleyenler, fotoğraf da çekti. Yanlarında şemsiye getirenler, sahilde yürümeye devam etti. Sağanak nedeniyle denize girmeyi planlayanlar, evlerine çekildi.

'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisi sahilinde sandalyelerde oturarak, deniz manzarasını izleyen Çetin Sarıçabaşı (42), "Hava yağmurlu. Bugün denize giremedik ama gün bitmez, mutlaka gireriz. Önemli olan bu sıkıntıları kısa süre içinde atlatmamız" dedi.

Yetkin Çağrı (35) ise "Denize giremiyoruz ama manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Sağlık olsun, bugünler de geçer" diye konuştu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilisi, "Bugün ve yarın hava yağmurlu. Çarşamba gününden sonra güneşli hava hakim olacaktır. Nem yüzde 67, sıcaklık 17 ve deniz suyu sıcaklığı 11 civarında" dedi.

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