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Corona virÃ¼s pandemisine iliÅŸkin sosyal medya Ã¼zerinden halkÄ± bilinÃ§lendirecek Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan, 2018 yÄ±lÄ± TÃ¼rkiye Bilimler Akademisi ÃœstÃ¼n BaÅŸarÄ±lÄ± GenÃ§ Bilim Ä°nsanÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'ne sahip DoÃ§. Dr. Huri, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.

BugÃ¼ne kadar Ã¶nemli sayÄ±da saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n pandemiden etkilendiÄŸini ortaya koyduÄŸunu ifade eden Huri, "Bu da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bizlerin kiÅŸisel korunmamÄ±z iÃ§in gerekecek saÄŸlÄ±k ekipman ihtiyacÄ±nÄ±n artabileceÄŸini gÃ¶stermektedir." diye konuÅŸtu.

Huri, son zamanlarda yapÄ±lan uluslararasÄ± bilimsel yayÄ±nlarÄ±n ve DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bilgilendirmelerinde, maske kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Â TÃ¼rkiye'de de toplu bulunan mekanlarda maske kullanÄ±mÄ±nÄ±n zorunlu hale getirildiÄŸini hatÄ±rlatan Huri, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

Â "Maske, emniyet kemeri gibidir. Neden taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ± zaman anlarsÄ±nÄ±z. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virÃ¼s taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±ndan korunmak iÃ§in sosyal mesafeyi koruyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplu taÅŸÄ±ma, asansÃ¶r, kapalÄ± kurumlar, pazarlar gibi halka aÃ§Ä±k yerlerde maske kullanÄ±lmasÄ± gerekir. Japonya, Hong Kong bÃ¶lgesi ile Singapur bunu yaptÄ± ve ÅŸimdi Ä°srail'de maske zorunluluÄŸu getirildi."

Â "SOSYAL MESAFE YIÄžILMALARINI ENGELLER"Â

Â Corona virÃ¼sle mÃ¼cadelede sosyal izolasyon ve evde kalmanÄ±n Ã¶nemini vurgulayan Huri, "Sosyal mesafe, aynÄ± anda Ã§ok fazla kiÅŸinin hastalanmasÄ±nÄ± Ã¶nleyerek hastanelerdeki yÄ±ÄŸÄ±lmayÄ± engelliyor. Bu zaman diliminde de saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yeterli ekipmanla aynÄ± anda daha az sayÄ±da hastaya tedavi uygulayarak hastanelerdeki taÅŸmayÄ± engelliyor ve zaman kazanÄ±lÄ±yor." bilgisini verdi.

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