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08.08.2020 - 18:15 | | DHA

'Maske takÄ±n' dedi, çete saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±!

Fransada bir Ã§amaÅŸÄ±rhaneye giren dÃ¶rt kiÅŸilik Ã§ete, kendilerine maske takmalarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§amaÅŸÄ±rhane sahibiÂ Augustin Mi (44) beyzbol sopasÄ±yla dÃ¶vdÃ¼.Â

'Maske takÄ±n' dedi, çete saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±!

SaldÄ±rÄ±, baÅŸkent Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana geldi. Augustin M iÃ§eri giren bir kiÅŸiye maske takmasÄ± konusunda uyarÄ± yapÄ±nca, sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶zlÃ¼ bir tartÄ±ÅŸmadan sonra sinirlenen kiÅŸi, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ±nÄ± da Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ellerinde beyzbol sopasÄ±yla Augustin Me saldÄ±ran Ã§ete, zavallÄ± adamÄ± hastanelik etti.

Maske takÄ±n dedi, Ã§ete saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±



Augustin M, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis Ã§ete Ã¼yelerinin yakalanmasÄ± iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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