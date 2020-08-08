'Maske takÄ±n' dedi, Ã§ete saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±!

SaldÄ±rÄ±, baÅŸkent Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana geldi. Augustin M iÃ§eri giren bir kiÅŸiye maske takmasÄ± konusunda uyarÄ± yapÄ±nca, sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶zlÃ¼ bir tartÄ±ÅŸmadan sonra sinirlenen kiÅŸi, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p Ã¼Ã§ arkadaÅŸÄ±nÄ± da Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Ellerinde beyzbol sopasÄ±yla Augustin Me saldÄ±ran Ã§ete, zavallÄ± adamÄ± hastanelik etti.











Augustin M, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis Ã§ete Ã¼yelerinin yakalanmasÄ± iÃ§in soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.