08.07.2020 - 19:36 | | AA
Maskeyle geldiler, 85 bin lirayı böyle çaldılar!
Sultangazi'de maskeli dört şüpheli, takip ettikleri kişinin bankadan çektiği 85 bin lirayı çalarak kaçtı.
Bir banka şubesinde para çektikten sonra otomobiliyle buradan ayrılan Hasan S.'yi takibe alan şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde duran aracın ön camını kırarak torpidodaki parayı aldı.
Aracından inen Hasan S.'ye silah doğrultan maskeli şüpheliler, sahte plakalı olduğu tespit edilen otomobile binerek kaçtı.
Olay yerinde inceleme ve parmak izi çalışması yapan polis, 85 bin lira çaldıkları belirlenen 1'i silahlı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Antalya'da hırsız baltayı taşa vurduAntalya'da çaldığı dizüstü bilgisayarı satmak için getirdiği bilgisayarcı, bilgisayarını çaldığı kişinin tanıdığı çıktı. Şüphelilerin bilgisayarın şifresini bilmedikleri için hard diskini başka bilgisayara takarak açtığı bilgisayarda amcasının fotoğrafını görüp şüphelenen gencin İhbarı üzerine işyerine gelen polisler, çalıntı bilgisayarı satmaya çalışan 2 kişiye suçüstü yaptı. Çaldığı dizüstü bilgisayarı Aşağı Pazarcı Mahallesindeki bir evden çaldığını itiraf eden Yılmaz P. tutuklandı.