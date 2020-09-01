01.09.2020 - 09:24 |
Masterchef yeni takımlar! Masterchef kaptan düelosunu kim kazandı, Celal mi Eray mı (31 Ağustos)?
Masterchef'te yeni takımlar dün belirlendi. Kaptanlık oyunu için dün yayınlanan bölümde yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ettiler. Kaptanlık oyununu kazanan isim Mavi takımın kaptanı oldu. İşte 31 Ağustos Masterchef yeni takımlar ve kaptan düellosunu kazanan yarışmacı...
Masterchef'te yeni takımlar kaptanların seçimleri ile belirlendi. 31 Ağustos'ta yayınlanan Masterchef'te kaptanlık oyununu kazanan isim Celal oldu. Mavi takımın kaptanı olan Celal, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Eray'ı seçti. İki isim takımlarını oluşturdular. Celal ve Eray arasında ise kaptan düellosu yaşandı. Peki Masterchef yeni takımlar kimler? 31 Ağustos'ta kaptan düellosunu kimler kazandı?
MAVİ TAKIM
Celal
Barbaros
Esra
Serhat
Tanya
Berker
Sefa
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Eray
Furkan
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Duygu
Gülşah
KAPTAN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Celal ve Eray arasında kaptan düellosu yaşandı. İki yarışmacı poşe yumurta yaparak rekabet ettiler. Kazanan isim ise Celal oldu.
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