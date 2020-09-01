Masterchef yeni takımlar! Masterchef kaptan düelosunu kim kazandı, Celal mi Eray mı (31 Ağustos)?

Masterchef'te yeni takımlar kaptanların seçimleri ile belirlendi. 31 Ağustos'ta yayınlanan Masterchef'te kaptanlık oyununu kazanan isim Celal oldu. Mavi takımın kaptanı olan Celal, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Eray'ı seçti. İki isim takımlarını oluşturdular. Celal ve Eray arasında ise kaptan düellosu yaşandı. Peki Masterchef yeni takımlar kimler? 31 Ağustos'ta kaptan düellosunu kimler kazandı?

MAVİ TAKIM

Celal

Barbaros

Esra

Serhat

Tanya

Berker

Sefa

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Eray

Furkan

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Duygu

Gülşah

KAPTAN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Celal ve Eray arasında kaptan düellosu yaşandı. İki yarışmacı poşe yumurta yaparak rekabet ettiler. Kazanan isim ise Celal oldu.