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24.11.2020 - 22:15 | | AA

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

Emine Erdoğan, dizinin söz konusu kısmını paylaşıp, "İlgiyle izlediğimiz Masumlar Apartmanı dizisinin kahramanlarını bu kez, bir sevgi halkası etrafında buluşmuş gördük. Tebessüm insana ne kadar da yakışıyor! #ŞiddetBulaşıcıdır. Unutmayalım, şiddet bir ur gibidir, kuşaktan kuşağa yayılır. Şiddetin esaretinden kurtulmanın yolu, sevgiyi ve merhameti çoğaltmaktır. " ifadelerini kullandı.




BAKAN SELÇUK PAYLAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.


Masumlar Apartmanı dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.
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