Mavi dolunay ne zaman, saat kaçta oldu? Mavi ay nedir?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mavi Ay’ın tarihini geçtiğimiz haftalarda açıklayarak astroloji tutkunlarını heyecanlandırmıştı. Gök bilimcileri tarafından, nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilen Mavi Ay'ın ne zaman gerçekleşeceği açıklandı.

MAVİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mavi Ay, 31 Ekim Cumartesi günü, Ayın doğuşu 18:28'de idi.

MAVİ AY NEDİR?

Dünya’da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay’ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

Mavi Ay terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay’ı karşılamamıştır.

Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.