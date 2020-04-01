Mavilerinizi hazırlayın

Korona dönemi

“Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz” diyen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Hem ‘Evde Kal’ çağrılarına uymak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak tabii mümkün! ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilirsiniz” açıklamasını yaptı.