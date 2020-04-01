01.04.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA
Mavilerinizi hazırlayın
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Aileleriyle birlikte Türkiye’de 5 milyon kişiyi etkileyen otizmli çocuk ve bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için Tohum Otizm Vakfı’nın başlattığı kampanyaya katılanlar, 2 Nisan günü mavi giyinecek ya da mavi bir obje takacak, soysal medya hesaplarından da #otizmemaviışıkyak etiketi ile fotoğrafını paylaşacak. Ayrıca dünyada eş zamanlı düzenlenen “Otizme Mavi Işık Yak” kampanyası kapsamında ülkemizdeki önemli ikonik yapılar mavi ışıkla aydınlatılacak.
Korona dönemi
“Kovid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz” diyen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Hem ‘Evde Kal’ çağrılarına uymak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak tabii mümkün! ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilirsiniz” açıklamasını yaptı.