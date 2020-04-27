27.04.2020 - 02:52 |
Maydanoz Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Maydonoz Mu Yoksa Maydanoz Olarak Mı Yazıyor?
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Maydanoz kelimesidir. Peki Maydanoz kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Maydanoz kelimesidir.
MAYDANOZ NE DEMEK:
Maydanozgillerden, yenmek için yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum).
MAYDANOZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin maydanoz mu, maydonoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı maydanoz şeklinde olmalıdır.
maydonoz (Yanlış kullanım)
maydanoz (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Manavdan bir demet maydanoz almayı unutma.”
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