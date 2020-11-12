Mazgala bakan sokak kÃ¶peÄŸi, ilgi odaÄŸÄ± oldu

Ä°zmitâ€™inÂ en iÅŸlek noktalarÄ±ndan Fethiye Caddesiâ€™neÂ her gÃ¼n belirli saatlerde gelen sokak kÃ¶peÄŸinin mazgalÄ±nÂ iÃ§ini izlemesi, esnafÄ±n merak konusu oldu. YaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r kÃ¶peÄŸin neden bu davranÄ±ÅŸÄ± sergilediÄŸini bilmedikleriniÂ belirtenÂ esnaf, mazgala bakan hayvanÄ±nÄ±n,Â caddeninÂ sembolÃ¼ haline geldiÄŸini sÃ¶yledi. Caddeden her geÃ§tiÄŸinde kÃ¶peÄŸin mazgalÄ±n iÃ§ini izlediÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatanÂ YalÃ§Ä±n AkgÃ¼ndÃ¼z, "Ben iÅŸim gereÄŸi sÃ¼rekli bu caddeyi kullanan bir insanÄ±m. KÃ¶pek benim de dikkatimi Ã§ekiyordu, sÃ¼rekli hareketsiz bir ÅŸekilde mazgallara bakÄ±yor. Sokaktan gelip geÃ§enler, bazen baÅŸÄ±nÄ± okÅŸuyor ama o hiÃ§bir ÅŸekilde tepki vermiyor. MazgalÄ±n iÃ§inde ilgisini Ã§eken bir durum olduÄŸunu tahmin ediyoruz. HiÃ§ kimseye hiÃ§bir ÅŸekilde tepki vermiyor, sadece tek bir noktaya odaklanÄ±p, orada bekliyor"Â dedi.Â



'CADDEDEÂ SEMBOLÃœ OLDU'



Sokaktan geÃ§en birÃ§ok kiÅŸinin, kÃ¶peÄŸin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini belirten esnaftan CaferÂ Ã–ziri, "KÃ¶pek sÃ¼rekli bu caddede aynÄ± noktada mazgallara bakÄ±yor. Ä°lk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde anlam veremedik. SÃ¼rekli bunu yapmaya baÅŸladÄ±,Â artÄ±k sokaktan geÃ§en insanlara da tuhaf geliyor. Bazen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekiyorlar. Bana gÃ¶re caddede bir sembol haline geldi, sÃ¼rekli burada vakit geÃ§iriyor" diye konuÅŸtu.Â



'SOKAKTAN GEÃ‡ENLER DEÂ BAKIYOR'



Sokaktan geÃ§en bazÄ± kiÅŸilerin de kÃ¶peÄŸin mazgalÄ± seyretmesini fark ettikten sonra aynÄ± yereÂ bakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirtenÂ Meryem Akbulut iseÂ "Bana gelip 'Neden bakÄ±yor'Â diye soranlar bile oldu. BazÄ±larÄ± yavrusunu kaybettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, kimisi fare aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor ama ne olduÄŸunu bilmiyoruz. 2-3 aydÄ±r sÃ¼rekli mazgallara bakÄ±yor.Â Her gÃ¼n belli saatlerde geliyor, gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. Bazen fotoÄŸraf Ã§ekiyorlar bazen de yanÄ±na gidip kÃ¶pekle beraber mazgala bakÄ±yorlar. Hatta ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde 5-6 arkadaÅŸ toplanÄ±p, biz de onunla beraber aÅŸaÄŸÄ±Â baktÄ±k ama bir ÅŸey bulamadÄ±k"Â dedi.Â



'DRAMATÄ°K YA DA TRAVMATÄ°K BÄ°R ÅžEY YAÅžAMIÅž OLABÄ°LÄ°R'



KÃ¶peÄŸinÂ travmatikÂ olay yaÅŸamÄ±ÅŸ olabileceÄŸini veÂ mazgalÄ±n bunuÂ hatÄ±rlatabileceÄŸini anlatanÂ veterinerÂ EjderÂ DalkÄ±Ã§,Â ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"KÃ¶peÄŸimizin muhtemelen bir travmada, avlanma gÃ¼dÃ¼sÃ¼yle hareket ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KÃ¶pek eÄŸer yavrusunu bÃ¶yle bir mazgala dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼yse ya da o bÃ¶lgede dramatik bir olay yaÅŸadÄ±ysa her gÃ¼n onu aramak amacÄ±yla geliyor olabilir. Her gÃ¼n oradan bir hayvanÄ±n geÃ§mesini de bekliyor olabilir. Bu bÃ¼yÃ¼k bir fare ya da benzer bir ÅŸey olabilir. Avlanma iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼yle onu bekliyor olabilir. Anne kÃ¶pekler genellikle tehlikeli gÃ¶rdÃ¼kleri durumlarda yavrularÄ±nÄ± taÅŸÄ±ma eÄŸilimi gÃ¶sterirler. Bu bÃ¶lgede yerleÅŸim yeri olduÄŸu iÃ§in zoraki bir doÄŸum yapmÄ±ÅŸ olabilir ve yavrularÄ±nÄ± taÅŸÄ±rken de bir tanesini o mazgala dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ olabilir. O bÃ¶lge yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir travmayÄ± ona yansÄ±tÄ±yor ya da hatÄ±rlatÄ±yor, diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â