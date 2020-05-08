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08.05.2020 - 23:06 | | AA

MEB, 32 ülkeden eğitim müşavirleriyle online toplantı düzenledi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 32 ülkedeki teşkilatında görevli eğitim müşavirleriyle düzenlenen online toplantıda Türkiye'nin salgın sürecindeki örnek uygulamaları ile dünyada eğitime ilişkin gelişmeler ele alındı.

MEB, 32 ülkeden eğitim müşavirleriyle online toplantı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, daire başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının 32 farklı ülkeden 30 eğitim müşaviri, 21 eğitim ataşesi olmak üzere 51 temsilcinin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin salgın sürecindeki örnek uygulamaları ile dünyada eğitime ilişkin gelişmeler ele alındı.

Yurt dışı eğitim temsilcileriyle MEB'in uzaktan eğitim sürecindeki çalışmalarının uluslararası yansımalarını değerlendiren Bakan Yardımcısı Safran, bağlantının kurulduğu ülkelerin uzaktan eğitim konusunda aldıkları tedbirler hakkında bilgi aldı.

Safran, temsilcilere yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve öğrenciler için yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

 

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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