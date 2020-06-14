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14.06.2020 - 09:21 |

MEB LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! E-okul LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası...

LGS'ye girecek olanlar hazırlanmaya devam ediyor. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. MEB, dün sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, LGS sınav giriş yerlerini öğrenmek için giriş belgesi erişim ekranını araştırıyorlar. İşte MEB LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

MEB LGS sınav giriş belgesi alma ekranı! E-okul LGS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası...

LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Sınav için geri sayım devam ediyor. LGS'ye yaklaşırken Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden LGS sınav giriş belgesinin erişime açıldığını paylaştı. Öğrenciler büyük bir heyecanla detayları araştırıyor. İşte LGS sınav giriş belgesi ile ilgili ayrıntılar...

MEB şu açıklamayı gerçekleştirdi:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine " http://www.meb.gov.tr/ " internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek."

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS NE ZAMAN?

LGS 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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