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20.02.2020 - 16:49 | | AA

MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), illere gönderilen "zorbaca içeriğe sahip oyunlara" ilişkin uyarı yazısında, oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade "akran zorbalığı" sorununun tezahürü olduğu vurgulandı.

MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı

Yazıda, öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve psikososyal alanlarda bir  bütün olarak gelişimlerini destekleme ve eğitimlerini güvenli okul ikliminde  sağlamanın Bakanlığın öncelikli görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Son dönemde dünyanın pek çok ülkesinde, öğrenciler arasında bazı  fiziksel ve duygusal zorbalık davranışlarının ortaya çıktığının görüldüğü  vurgulanan yazıda, çeşitli ülkelerden videolar çekilerek sosyal medya  kanalları ile "viral" şekilde yayıldığı vurgulandı.

Çocuk ve gençlerin şaka veya espri gibi gördükleri bu fiziksel  müdahalelerin sosyal medya terminolojisinde "challenge" olarak adlandırıldığına  işaret edilen yazıda, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli  olan kaba, incitici davranışlar olduğuna dikkati çekildi.

Okullara gönderilen uyarı yazısında, şunlar kaydedildi:

"Popüler olan ve ülkemizde de sosyal medya paylaşımları ile  yayılmaya başlayan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması'  isimli bir zorbalık eyleminde şaka adı altında bir grup öğrencinin başka bir  öğrenciye zarar verme ihtimali söz konusudur. Videolarda yer alan bu  zorbalıkta, öğrencilerin yaralanma hatta ölme riski ile karşı karşıya  kaldığı görülmektedir. Videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte  yayılma hızı da artmaktadır.

Gençlerimiz, interneti aktif şekilde kullandığından dolayı bu gibi  olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi geçen şaka ya da oyun tarzındaki  zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalığı' sorununun  tezahürlerinden biri olarak ele alınmalıdır. Önleme çalışmaları da akran  zorbalığı üst başlığı altında ele alınarak tüm okul güvenliği ve  şiddetten arındırılmış okul kavramı çerçevesinde yapılandırılmalıdır. "

Uyarı yazısında, öğrencilerin okul içinde ve sosyal medyada  birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranışlarda bulunma riskine  karşı dikkatli bir şekilde takip edilmeleri, bu konuda öğretmen, öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.

"OYUNLAR KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda sosyal medya  üzerinden yayılan oyunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Eğitimi sadece öğretmenin, anne ve babaların sorunu olarak  görmediklerine işaret eden Selçuk, bunun için bir toplumsal okuma, ekosistemin  gerekliliğine işaret etti.

Selçuk, internetten yayılan "hadi zıplayalım" şeklindeki meydan  okumanın İngilizce'den çevrildiğini ve yayıldığını, bu oyunun bir örnek olduğunu  belirterek, yarın başka bir zorbalığın meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Selçuk, "Zorbalık içeren oyunlar konusunda bir farkındalık  oluşturmak istiyoruz." dedi.

Konunun anne babalar ve öğretmenlerin odağında olması gerektiğinin  altını çizen Selçuk, il müdürlerinin de konuya ilişkin uyarıldığını gereken her  türlü tedbirin hızla alındığını aktardı.

Okul müdürlerine dönük çalışmalar yürütüldüğünü, zorbalıkla ilgili  psikolojik danışma içeriklerinin hazırlandığını dile getiren Selçuk,  öğretmenlerin uluslararası eğitim aldıklarına vurgu yaptı.

Bu tür eğitimlerin sayısını artıracağı bilgisini veren Ziya Selçuk,  "Bununla ilgili videolar hazırladık. Eğitimleri yaygınlaştıracağız. Çocukları  sosyal medyanın veya uluslararası dijital kapitalist içeriklerin zorbalığına  bırakmayacağız, hepimiz onlara sahip çıkacağız." diye konuştu.

 

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