Meclis’te 81 ilden demokrasi nöbeti

Yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek. TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şentop’un katılacağı törende ilk olarak bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Erdoğan ve Şentop burada katılımcılara hitap edecek. Gece de 81 ilden Ankara’ya getirilen sporcular saat 22.30’dan itibaren TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Anma törenleri kapsamında açılış konuşmaları yapılacak, 15 Temmuz gününün anlamının ve öneminin anlatıldığı söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinlikler, TBMM Camii’nde sabah namazı ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.