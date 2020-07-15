MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meclis’te 81 ilden demokrasi nöbeti
ABONE OL
15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis’te 81 ilden demokrasi nöbeti

FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde TBMM iki önemli törene evsahipliği yapacak.

Meclis’te 81 ilden demokrasi nöbeti

Yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, saat 10.00’da Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret edecek. TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde saat 12.00’de anma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şentop’un katılacağı törende ilk olarak bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak. Erdoğan ve Şentop burada katılımcılara hitap edecek. Gece de 81 ilden Ankara’ya getirilen sporcular saat 22.30’dan itibaren TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutmaya başlayacak. Anma törenleri kapsamında açılış konuşmaları yapılacak, 15 Temmuz gününün anlamının ve öneminin anlatıldığı söyleşiler gerçekleştirilecek.  Etkinlikler, TBMM Camii’nde sabah namazı ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhteşem direnişin destansı hikâyesi

Muhteşem direnişin destansı hikâyesi

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

15 Temmuz’un en genç şehidi | ‘Çocuk katilleri’

15 Temmuz’un en genç şehidi | ‘Çocuk katilleri’

Sıradaki Haber