Meclis’te hazırlık

Normal zamanlarda TBMM Camii dışında Meclis kampüsündeki mescitlerde cuma namazı kılınabiliyordu. Kovid-19 tedbirleriyle buralarda namaza son verildi. Cuma namazı için alınan karar doğrultusunda, Meclis’te de azırlıklar yapıldı. Cuma namazının açık havada kılınabilmesi için TBMM Camii bahçesindeki beton zemin dezanfektanla yıkandı ve hasırlar serildi. Açık alanda cemaatin en az 1.5 metre mesafeyle saf tutabilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Tek kullanımlık seccade şiparişi verildi. Namaz öncesinde ise maske ve dezanfektan tedbirleri sıkı şekilde uygulanacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre TBMM’de cuma namazı sadece açık hava olanağı bulunan Meclis Camii’nde kılanacak, cami içinde saf oluşturulmayacak.