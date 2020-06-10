Mehmet Makas kimdir, kaç yaşında? Erzin Valisi olan Mehmet Makas nereli?

Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas atama kararları ile Erzincan Valiliğine atandı. Daha önce Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde de bulunan Makas'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Erzincan Valisi olarak atanan Mehmet Makas'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

MEHMET MAKAS KİMDİR?

Mehmet Makas, 1975 yılıda Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lisetahsilini Safranbolu'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı. 2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Srasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.