Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden gizliyor?

Mehmet Yalçınkaya kimdir sorusu MasterChef 2020 takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef'te üç sezondur jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya yarışmada zaman zaman yarışmacılara olan çıkışları ile adından söz ettiriyor. Sert mizacı ile hafızalarda yer edinen Mehmet Yalçınkaya son olarak yarışmacılar arasında yer alan Furkan'ın hazırladığı tabağı sert bir dille eleştirmiş ve bu konu ile gündeme gelmişti. Peki MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuğu var.

MEHMET ŞEF'İN SOL ELİNE NE OLDU?

Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu merak ediliyor. Yarışmada sol elini göstermeyen Mehmet Şef iş kazası geçirmiş. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya kaza sonrası üç parmağını kaybetmiş.