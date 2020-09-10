10.09.2020 - 15:04 |
Meis Adası'ndan sonra Yunanistan'dan yeni hamle! Karargaha dönüştürüldü
Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareketliliği görüntünledi. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.
Yunanistan masada olduğu gibi sahada da gerginliği tırmandırıyor. Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.
Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.
Karada'daki Yunan askerlerini de TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis- Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.
TRT Haber ekipleri Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.
Daha öncede Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği görüntülenmişti. Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi görüntülenmişti.
TEB Başkanı: Türkiye'ye 1,5 milyon doz grip aşısı gelecekTEB Başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'ye 15 Ekim'den sonra 1,5 milyon doz grip aşısı geleceğini söyledi. Çolak, "Önümüzdeki süreçte hem zatürrede hem de grip aşısında ciddi bir sıkıntı kapıda bekliyor. 1,5 milyonun en az 3 milyon üniteye çıkarılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.