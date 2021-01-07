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07.01.2021 - 09:53 |

Mekanlar açılıyor mu, ne zaman açılacak?

Birçok mekan koronavirüs nedeniyle kapalı... Açık olanlar da paket servis yapıyor. Bu durumun ne zaman normale döneceğini merak eden işletme sahipleri ve çalışanlar "Mekanlar açılıyor mu, ne zaman açılacak?" diye soruyor.

Mekanlar açılıyor mu, ne zaman açılacak?

Koronavirüs nedeniyle kafeler, restoranlar, lokantalar sadece paket servisi yapabiliyor. Birçok mekan da kepenklerini kapatmış durumda... Milyonlarca kişi hayatın normale dönmesini isterken işletme sahibi ve çalışanlar "Mekanlar açılıyor mu, ne zaman açılacak?" diye soruyor.

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.

Bebek'te hafif ticari araç otomobilin üzerine böyle devrildiBeşiktaş'ta ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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