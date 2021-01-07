Koronavirüs nedeniyle kafeler, restoranlar, lokantalar sadece paket servisi yapabiliyor. Birçok mekan da kepenklerini kapatmış durumda... Milyonlarca kişi hayatın normale dönmesini isterken işletme sahibi ve çalışanlar "Mekanlar açılıyor mu, ne zaman açılacak?" diye soruyor.

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cafe (Kafe), restoran ve lokantalar ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklama yok. Kısıtlamalar devam ediyor. Net tarih paylaşılmış değil.