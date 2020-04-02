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02.04.2020 - 13:24 | | DHA

Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı iki imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında binlerce maske ile piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi.

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi’nde bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan dezenfektan ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu. Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde bir başka merdiven altı imalathane oldu. İmalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini "İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ’

Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip, hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.

Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma!Bursa’da Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, corona salgını nedeniyle vatandaşın en çok talep ettiği dezenfektan ve maske üreten iki merdiven altı imalathaneye baskın yaptı. İlk baskında satışa hazır piyasaya değeri 2 milyon TL olan kaçak ve sağlıksız dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Diğer baskında ise ayaklar altında binlerce yüz maskesi üretirken yakalanan şahsın ‘Deneme sürecindeyim’ sözleri de corona salgını ile birlikte hatırlanacak.
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