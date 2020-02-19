Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimine gidilecek mi?

Merkez Bankası ikinci faiz toplantısını bugün gerçekleştirecek. 2020 yılının ikinci toplantısını bugün gerçekleştiricek olan Merkez Bankasının faiz kararı merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararında bugün yeni bir indirimi gidecek?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 2020 yılı faiz toplantısının ikincisini bugün 14:00'de gerçekleştirecek. Merkez Bankası faiz kararı toplantısından nasıl bir karar çıkacağı merak içerisinde araştırılıyor. Toplantının sona ermesinin ardından karar resmen açıklanacak.

ANALİSTLER İNDİRİM BEKLİYOR

Bugün yapılacak toplantıya yönelik olarak analistler yeni bir faiz indiriminin daha olacağını öngörüyor. AA Finans tarafından 21 analistin katılımı ile gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz indirimi beklentisi anketi sonuçlarına göre her 3 ekonomisten ikisi faiz indirimi bekliyor.

7 ekonomist Merkez Bankası tarafından faiz indirimi yapılmayacağı yönünde görüş açıklarken, 14 ekonomist ise Merkez Bankası'nın toplantıda en fazla 75 en az 25 baz puan faiz indirimi yapılacağını düşünüyor. 3 ekonomist 75 baz puan ve 9 ekonomist ise 50 baz puan faiz indirimi yapılacağı tahmininde bulundu.