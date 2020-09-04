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04.09.2020 - 10:19 | | İHA

Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar!

Mersin'de mermer parçalarını sarı jelatinle sarıp, altın diye sattıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle yolda tanıştıkları kişilere altın görünümlü mermerleri satan şahısların, vatandaşları 27 bin 300 lira dolandırdığı belirlendi.

Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar!

Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sahte altın vererek, 3 vatandaşı dolandırdı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanlara 'kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız' diyerek kandıran, ardından sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye müştekilere satan 3 kişi, polislerden kaçamadı.

Müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan PTS kayıtları ile olay yeri bölgesindeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş.Ç., M.C.Ç. ve F.A. olduğu belirlendi. Ayrıca şahısların kullandıkları aracı da tespit eden ekipler, 3 kişiyi trafikte seyir halinde iken kıskıvrak yakaladı. Arabada da arama yapan ekipler, dolandırıcılık olaylarında elde ettikleri ve bu olaylarda kullandıkları değerlendirilen 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran parası, 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası elde edildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını da yanıtsız bırakan şahısların, yüzlerini kapattıkları görüldü.

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