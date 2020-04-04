Mersin Büyükşehir Belediyesi esnaf ve yoksula nefes oldu

Tüm dünyayı saran ve etkilerini Türkiye’de de gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm birimleriyle teyakkuz halinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak adına mümkün olduğunca evden çıkmamaya teşvik ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, salgına karşı aldıkları önlemleri ve bu süreç içinde Mersinlilere yapılacak sosyal yardımları Milliyet'e anlattı.

120 bin gıda kolisi

Salgın riskinin Türkiye’de hissedilmesinden bu yana Büyükşehir bünyesinde çalışan toplam 9 bin 927 çalışandan yüzde 26.4’ünün evden çalıştığını kaydeden Başkan Vahap Seçer, şunları söyledi: "Yaklaşık 120 bin gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca yaklaşık 3 bin 500 kişiye sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Ekmek fabrikamızda da günlük yaklaşık 55-60 bin civarında ekmek üretimi gerçekleştiriyoruz. 8 bin 500 yoksul ailemizin 10 metreküp su tüketimine kadar kullandığı suyun bedeli, belediyemizce karşılanacak. İşyerlerinde ise abonelerimizin yüzde 97’sini oluşturan, son 12 ay ortalaması 0-75 metreküp arası su tüketenlere fatura düzenlenmeyecek, su kesintisi yapılmayacak. Ayrıca 200 bin temizlik paketi dağıtmaya başladık."

Özellikle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara sıcak yemek hizmeti veriliyor.

"Evde kalın"

Kriz Merkezi’nin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Başkan Seçer, "Personelimiz, vatandaşların sıcak yemek, gıda, ilaç gibi taleplerini süratle karşılıyor. Ayrıca ekiplerimiz tarafından düzenli olarak otobüsler dezenfekte ediliyor. Bu süreçte yoğun emek sarf eden sağlıkçıların ücretsiz barınmaları için 156 yataklı tesis hazır hale getirildi. Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Lütfen uyarıları dikkate alın, sağlığımız için evde kalın."

İlköğretim düzeyindeki çocuklara 5 bin kitap ve 12 bin paket süt dağıtımı yapıldı.