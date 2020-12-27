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27.12.2020 - 12:13 | | AA

Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza kesildi.

Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ve Tarsus Çamalan Jandarma Karakolu ekipleri, Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avlayan 4 kişiyi tüfekleriyle suçüstü yakaladı.

Ekipler, 4 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 40 bin lira ceza uyguladı.

Yeni yerli ve milli hafif torpido “ORKA” geliyorCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hafif sınıf torpido ihtiyacını karşılamak için “324 Milimetre Torpido Geliştirilmesi Projesi” başlatıldı. ROKETSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilecek ORKA ile bu alandaki dışa bağımlılık sona erecek.
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