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31.01.2021 - 06:14 | | AA / İHA

Mersin'de yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı

Mersin'de yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Hafta içinde yaylaya çıkanlar, kar yağışının artmasından endişe duyup gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.

Ancak 4 otomobilin de kara saplanması sonucu, otomobillerde bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar telefonla Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Mersinde yaylada mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı


Ekiplerce bölgeye sevk edilen iş makinesi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı mahalle yollarının açık kalması için kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

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