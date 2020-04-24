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24.04.2020 - 18:06 |

Mert İsminin Anlamı Nedir? Mert Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mert ismi hem tonlaması hem de anlamı ve telaffuzu üzerinden çok sevilen isimlerden biridir. Ayrıca televizyonda ya da basında çok sık duyulan pek çok ünlü kişinin de ismi olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda çocuklarına isim arayan anne ve babalar internet üzerinden Mert adını araştırmaktadır. Peki, Mert isminin anlamı nedir? Mert ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Mert İsminin Anlamı Nedir? Mert Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mert Farsça kökenli isimlerden biridir. Türkiye'de en çok bilinen ve en yaygın kullanılan erkek adları arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Mert isminin anlamı ‘Özü ve sözü doğru olan’ ya da ‘yiğit’ anlamları dahilinde geçmektedir.

Mert Ne Demek?

Mert iki farklı anlamı üzerinden bilinen ve Türkiye'de yer alan isimler arasındadır.

- Özü ve sözü doğru olan yiğit,
- Erkek insan,

Bu güzel ve özel anlamları ile beraber yeni doğmuş minik yavrunuz adına Mert ismini koyabilirsiniz. Türkçe tek başına ya da değişik isimlerle beraber güzel bir uyum eşliğinde kullanım imkanı tanımaktadır.

Mert İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

İnternet üzerinden Mert ismini araştıran ve anlamını öğrenmek isteyen pek çok ebeveyn, Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışmaktadır. Mert ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmektedir. Özellikle anlamı ile bir erkeği en iyi şekilde temsil eden Mert ismini, erkek çocukları için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda güzel telaffuzu ile de bir adım öne çıkan isimlerden biridir.

 

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