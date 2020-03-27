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27.03.2020 - 11:39 | | DHA

Meryem'in cinsel saldırıyla suçladığı 2 iş insanı tahliye edildi

Antalya'ya tatil için gelen Meryem U.'ya cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 iş insanı, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Meryem'in cinsel saldırıyla suçladığı 2 iş insanı tahliye edildi

Meryem U. (28) geçen yıl tatile geldiği Antalya'da cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Sosyal medya hesaplarından da “Beni yalnız bırakmayın" çağrısı yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında  iş insanları Çağrı U. ve  Bora T., tutuklandı.

Haklarında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz verilen sanıklardan Çağrı U., Antalya'ya tatil yapmak için geldiğini, otel sahibi Bora T. ile tatilde tanıştıklarını, Meryem U. ve arkadaşı Gizem U. ile kendi istekleriyle beraber olduklarını iddia etti.

2 sanık ve avukatları, şikayetçi Meryem U.'nun yakınları aracılığıyla kendilerinden para talebinde bulunduğunu öne sürdüler. Duruşma sonunda mahkeme, 2 tutuklu sanığı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Öte yandan Meryem U., duruşma öncesi sosyal medya hesabından, “Bana tecavüz eden iki erkek tahliye edilirse dünyayı yakacağım. Ben bana tecavüz edenleri tek başıma verdiğim mücadelemle hapse attırdım. Bunu da yaparım. Ben pes etmem buradayım" mesajını paylaştı.

 

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