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22.09.2020 - 15:25 | | DHA

Mesaj atmaması için buluştu, öldürüldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, aynı fabrikada çalıştığı Yusuf Uğur (30) tarafından öldürülen Handan Bul (23), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Handan Bul'un arkadaşlık teklifini kabul etmediği Yusuf Uğur ile mesaj atmaması ve aramaması için buluştuğu belirtildi.

Mesaj atmaması için buluştu, öldürüldü

Eskişehir’de oturan Yusuf Uğur, aynı fabrikada çalıştığı Handan Bul ile konuşmak için önceki gece otomobille Bilecik’in Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Otomobilin içerisinde Handan Bul’a tabancayla ateş eden Uğur, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Yusuf Uğur ve Handan Bul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde oturan Handan Bul, dün otopsi işlemlerinin ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İntihar eden Yusuf Uğur ise bugün öğle namazının ardından yakınları tarafından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

HANDAN, ARKADAŞLIK İSTEĞİNİ KABUL ETMEMİŞ

Eskişehir’in Orhangazi Mahallesi’nde oturan ve 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk annesi Handan Bul’a, aynı fabrikada çalışan Yusuf Uğur’un bir süredir arkadaşlık teklif ettiğini ancak genç kadının kabul etmediği öğrenildi. Handan Bul’un, önceki gece Uğur ile artık mesaj atmaması ve aramamasını istemek için son kez buluştuğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Mesaj atmaması için buluştu, öldürüldü

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

​Eskişehir’de Handan Bul’un öldürülmesi büyük üzüntü yarattı. Yakınlarının yanı sıra acı haberi duyanlar özellikle sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları yayınlarken, kadın cinayetlerinin de son bulmasını diledi.

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