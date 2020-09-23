23.09.2020 - 07:00 |
‘Mesleki gelişim eğitimi almamış öğretmen kalmayacak’
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019’da başlattığı proje kapsamında 25 bin 26 atölye ve laboratuvar öğretmenine işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi verdi. Böylece yaklaşık iki yıl içerisinde mesleki eğitimde görev yapan atölye öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 85’inin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alması sağlandı.
MEB, yılsonuna kadar meslek öğretmenlerinin yüzde 100’ünün mesleki gelişim eğitimi almasını hedefliyor.
Sektörlerle kurdukları iş birliklerinin meyvelerini her alanda almaya devam ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Özellikle öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamlanmasında bu iş birliklerinin çok önemli katkısı oldu. İki yıl gibi kısa sürede öğretmen eğitiminde tarihi bir eşiği geçmiş olduk. 2020 yılı sonuna kadar meslek liselerimizde işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almamış hiçbir öğretmenimiz kalmamış olacak” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.