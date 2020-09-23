‘Mesleki gelişim eğitimi almamış öğretmen kalmayacak’

MEB, yılsonuna kadar meslek öğretmenlerinin yüzde 100’ünün mesleki gelişim eğitimi almasını hedefliyor.

Sektörlerle kurdukları iş birliklerinin meyvelerini her alanda almaya devam ettiklerini belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Özellikle öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin tamamlanmasında bu iş birliklerinin çok önemli katkısı oldu. İki yıl gibi kısa sürede öğretmen eğitiminde tarihi bir eşiği geçmiş olduk. 2020 yılı sonuna kadar meslek liselerimizde işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi almamış hiçbir öğretmenimiz kalmamış olacak” dedi.