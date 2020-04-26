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26.04.2020 - 09:24 |

Meteoroloji açıkladı! O iller için kritik uyarı

Yapılan son tahminlere göre yurdun doğu kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken batı illerinde ise Edirne ve çevrelerinde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı düşünülüyor.

Meteoroloji açıkladı! O iller için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

 

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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