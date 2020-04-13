Meteoroloji açıkladı! Ülke genelinde sıcak hava hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Adana:Parçalı ve az bulutlu 23

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20