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25.05.2020 - 19:09 | | AA

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Sağanak yağış etkili olacak

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı geldi. Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de bu akşam sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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