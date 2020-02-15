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15.02.2020 - 06:22 |

Meteoroloji özellikle o iki ili uyardı! 18.00'e kadar devam edecek

Meteoroloji tarafından yeni günün raporu yayımlandı. Yurt genelinde sağanak yağış 15 Şunat 2020 cumartesi tarihinde etkisini gösterecek. Yapılan son değerlendirmeye göre dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış özellikle Meteoroloji tarafından yayımlanan bu iki ilde devam edecek. 15 Şubat 2020 Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji özellikle o iki ili uyardı! 18.00'e kadar devam edecek

Meteoroloji tarafından yayımlanan son uyarılara göre Aydın’ın batı ilçeleri ve Muğla’da etkisini arttırması beklenen gök gürültülü sağanak yağış bugün 18.00'e kadar devam edecek. Yer yer çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışa karşı Meteoroloji tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

YURT GENELİNDE HAVA BUGÜN NASIL?

Marmara'da yerel yağışlar, Ege'de ise kuvvetli sağanaklar etkili olacak. İç Anadolu'da da zayıf olmak üzere kar geçişleri var. Karadeniz'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimlerinde kar kuvvetlenecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam 18.00'den sonra ise hafif sağanak yağış bekleniyor. İstanbullular bugün sağanak yağışa uyanacak. Sağanak yağış 15.00'e kadar etkisini gösterecek. İzmir de İstanbul gibi güne sağanak yağışla başlayacak. Kuvvetli sağanak yağışların 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji özellikle o iki ili uyardı 18.00e kadar devam edecek

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