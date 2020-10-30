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30.10.2020 - 19:43 | | AA

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı

Son dakika haberine göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda devam eden yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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