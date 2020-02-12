MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika haberleri: Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı
ABONE OL
12.02.2020 - 10:59 | | İHA

Son dakika haberleri: Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kar yağışı uyarısı yaptı.

Son dakika haberleri: Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı, Elazığ ve Adıyaman'da ise hafif kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildiren meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Polisin üzerine motosikletini süren maganda yakalandı!

Polisin üzerine motosikletini süren maganda yakalandı!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber