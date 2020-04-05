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05.04.2020 - 09:04 | | AA

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Ege Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Öte yandan öğleden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çok kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye  genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç  Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile  Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak görüleceği tahmin  ediliyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un  Avrupa Yakası ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege'de  yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer  yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında  seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,  Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve  kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

 

 

 

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