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02.02.2021 - 00:55 | | DHA

Meteoroloji uyarı yayımlamıştı! Böyle kurtarıldılar

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu, bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kepçelerle kurtarılarak ilçedeki otellere yerleştirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış ve sel baskınları uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kırklareli'deki yağışın ardından Babaeski ilçesinden geçen Şeytandere ve Çürtdere taştı. Çürtderedeki taşkın suları Kurtuluş Mahallesinin Bahriye Üçok Caddesi üzerinde bulunan sitelerin bodrum ve birinci katlarını sulan altında bıraktı. Aynı şekilde Şeytan Derenin geçtiği Atatürk Mahallesinde de bazı evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastı. Gündüz Onat Festival Alanı da sular altında kaldı.

Meteoroloji uyarı yayımlamıştı Böyle kurtarıldılar

Su baskınlarının bulunduğu bölgelere AFAD, itfaiye, polis, Kızılay  ve sağlık ekipleri sevk edilerek, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu da kurtarma çalışmalarını takip etti.

Kurtuluş Mahallesinde su basan birinci katındaki vatandaşların bir kısmı üst kattaki komşuların yanına sığındı. Evlerinde bulunanlar ise kepçe yardımı ile kurtarılarak, ilçedeki otellere yerleştirildi. 

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KURTARILDI

İş dönüşü eve kepçe yardımı ile giden Meryem Şavaş, iki çocuğunun birinci katta mahsur kaldığını gördü. Kepçe yardımı ile çocukları kurtarılan ve yaşadığı endişe nedeniyle gözyaşı döken Merve Savaş, "İşten geldiğimde evimin olduğu yeri su basmıştı. İçeride iki çocuğum var, onlar yalnızdı. Çok korktum. Eve kepçeyle birlikte gittim, çocuklarımı da alıp kepçeyle kurtardık dedi. Kepçelerle kurtarılan ve gidecek yerleri olmayan vatandaşlar, ilçedeki otellere yerleştirildi.

Babaeski'de dere taşkınlarında çok sayıda evi su bastı, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Araçların da suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldığı ilçede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri de sık sık vatandaşları su baskınına karşı yaptığı anonslarla uyardı.

Meteoroloji uyarı yayımlamıştı Böyle kurtarıldılar

Kırklareli'nde sağanak dereleri taşırdıKırklareli'nin Babaeski ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle tahliye edildi.
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