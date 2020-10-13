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13.10.2020 - 13:50 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Edirne'de sağanak yağış başladı

Meteoroloji'nin Edirne için bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde şiddetli yağmur yağışı başladı. Öte yandan AKOM İstanbul için de bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışı beklendiğini açıklamıştı.

Son dakika... Edirne'de sağanak yağış başladı
Son dakika... Edirne'de sağanak yağış başladı
Son dakika... Edirne'de sağanak yağış başladı
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Kentte aniden ortaya çıkan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da minibüs duraklarına  girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda  sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yağış nedeniyle yollarda su  birikintileri de oluştu.

Edirne-Kapıkule karayolunun 7. kilometresinde yola devrilen ağaç,  polis ekipleri  tarafından yol kenarına çekildi.

FIRTINA NEDENİYLE BALIKÇILAR  SULTANİÇE LİMANI'NA DEMİR ATTI

Özellikle Edirne'nin güneyinde, Enez ilçesinde sağanak ve fırtına,  balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Sabah balığa çıkan 20 gırgır teknesi, fırtına ve yağış nedeniyle  Sultaniçe Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.

Balıkçıların limanda bekleyişleri sürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte,  sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu  Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve  Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az  bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
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