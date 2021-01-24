Meteoroloji'den Burdur için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazartesi öğle saatlerinden itibaren Burdur il genelinde güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde ise tam fırtına beklendiği bildirildi.
Fırtınanın etkisini salı günü gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparken, Celepli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Celepli'nin kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.