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13.06.2020 - 23:23 | | DHA

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, gece saatlerinde başlayarak Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Öğle saatlerine kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğe, İstanbul için gece saatlerinde başlayıp Pazar Günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yerel düzeyde olması beklenen kuvvetli yağış (21-50 kg/m2) konusunda vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, trafikte yaşanabilecek aksamalar ve ufak çaplı dolu yağışı karşısında dikkatli olmasını istedi.  

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