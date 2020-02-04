Meteoroloji'den önemli uyarı: Kuvvetli şekilde geliyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas ve Kayseri'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Zaman zaman tam fırtınanın etkili olmasının da beklendiği Kayseri ve Sivas'ta, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi muhtemel risklere karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.





Batı Karadeniz'de rüzgarın saatteki hızının 100 kilometreye ulaşması bekleniyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer saatte 70-100 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Kastamonu Belediyesi hoparlörlerinden de vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı.