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27.04.2020 - 09:21 |

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre göre yurdun büyük bir bölümünde güneşli hava etkisini gösterecek. Ancak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Marmara bölgesi parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu, yarın hafif sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yasak kalkar kalkmaz akın esnaflar hale akın ettiSokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte İstanbul'da Bayrampaşa sebze ve meyve halinde oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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