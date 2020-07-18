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18.07.2020 - 19:27 | | AA

Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Hafta ortasına kadar devam edecek: İstanbul...

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar etkili olacak Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı! Hafta ortasına kadar devam edecek: İstanbul...

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, gelecek hafta kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ülkenin bugün, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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