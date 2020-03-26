MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek
ABONE OL
26.03.2020 - 19:03 | | İHA

Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği duyuruldu.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü-İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin yarın (Cuma 27.03.2020) akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görüleceği bekleniyor. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da havanın yarın (Cuma) çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

DÜZCE İÇİN UYARI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Düzce ve bölge geneli için serin ve yağışlı hava uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, bölgede mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor. Düzce’de yağışların Cuma günü ve hafta sonunda sağanak şeklinde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havaların 26.03.2020 ila 02.04.2020 tarihleri arasında etkisini göstereceği açıklandı.

İstanbul'da corona virüs sessizliğiİstanbul corona virüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Yapılan uyarılar ve alınan tüm tedbirler sonrası şehrin meydan ve caddeleri boşaldı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar sessizliğe büründü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek

Meteoroloji'den uyarı geldi! Cuma akşamı başlıyor, pazar gününe kadar devam edecek

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Sakarya'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla 'evde kal' çağrısı

Sıradaki Haber