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26.02.2020 - 09:08 | | İHA

Meteoroloji'den uyarı geldi! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den uyarı geldi! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

 

 

Adnan Oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendiAndan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
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